2020-03-28T10:00:43+03:00
Происшествия

К гибели рабочих в Саранске привело обрушение лестницы

На объект был поставлен и установлен между 10 и 11 этажами строящегося дома лестничный марш, изготовленный с грубым нарушением требований ГОСТ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела по факту гибели на строительном объекте в Саранске троих рабочих и получения травм еще одним сотрудником, из-за обрушения лестничных пролетов в строящемся многоэтажном доме.

Предъявлено обвинение начальнице и контролеру лаборатории и отдела технического контроля, а также бывшему начальнику формовочного цеха и АО «Железобетон».

Для детального выяснения всех обстоятельств дела следствием были проведены многочисленные судебные экспертизы, в том числе наиболее сложная - комплексная трассологическая, металловедческая, строительно-техническая.

В результате установлено, что с 20 сентября по 11 октября 2017 года в формовочном цехе АО «Железобетон» были изготовлены лестничные марши с грубым нарушением требований ГОСТ. В частности, один из маршей был исполнен с применением ослабленного сечения арматуры на 5-ой ступени. Данный недостаток, существенно влияющий на прочность и безопасность конструкции, должны были выявить обвиняемые и запретить его реализацию, однако это сделано ими не было, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

В результате лестничный марш, изготовленный с нарушениями проектных характеристик, был реализован ООО «СМУ-1» и поставлен на строительную площадку многоквартирного дома на ул. Гагарина г.Саранска, где 13 ноября 2017 года марш был смонтирован на межэтажную площадку между 10 и 11 этажами строящегося дома.

В тот же день во время производства работ на строящемся объекте с башенного крана на данный лестничный марш упала металлическая цепь весом более 10 килограммов, из-за чего в ослабленном сечении на 5-й ступени образовались трещины.

Когда один из погибших каменщиков наступил на лестничный марш с образовавшимися трещинами, произошло его разрушение по сечению с дальнейшим обрушением лестничных маршей с десятого по первый этажи. В ходе разбора завалов было извлечено трое погибших, двое мужчин и одна женщина. Еще один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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