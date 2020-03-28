Отбеливание зубов, протезирование откладываются

28 Март 2020 2020-03-28T08:34:55+03:00

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Режим повышенной готовности, действующий на территории Пензенской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, требует соблюдения жестких ограничительных мер, в первую очередь в медицинских организациях, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Отменены посещение центров здоровья, диспансеризация взрослого и детского населения. Прекращены вакцинация, выезды специалистов для консультаций в районы области. Все пациенты с симптоматикой гриппа, ОРВИ, температурой обслуживаются на дому. Плановая госпитализация в стационар не осуществляется.

Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит население воздержаться от решения вопросов планового характера таких, как отбеливание зубов, протезирование и т.п. Оказание стоматологической помощи будет проводиться только по неотложным состояниям.

Ограничительные меры носят временный характер, они введены в медицинских организациях на территории всех субъектов РФ.

Телефон горячей линии минздрава Пензенской области: 8 (8412) 42-09-47.

ИСТОЧНИК KP.RU