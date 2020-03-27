2020-03-27T16:27:31+03:00
Происшествия

В Саранске водитель «ВАЗа» наехал на 60-летнюю женщину

Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера около 12-ти дня в Саранске на улице Коваленко произошло ДТП. 46-летний водитель «ВАЗ-21124» не уступил дорогу 60-летней женщине, переходившей дорогу.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4, после осмотра ей рекомендовано лечение у врача по месту жительства. В отношении водителя составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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