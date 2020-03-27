Сотрудники МВД Мордовии получили новые служебные автомобили

27 Март 2020 2020-03-27T15:56:54+03:00

Автопарк ведомства стал больше на 60 машин

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Вручение транспорта состоялось сегодня на плачу МВД по РМ. Автопарк ведомства пополнили несколько десятков автомобилей разных марок, среди которых «Лада-Гранта», «Лада-Ларгус», «Шевроле-Нива», «Газели», УАЗы.

Транспортные средства будут распределены между территориальными органами МВД России. Прежде всего, автомобили направят в те подразделения, где они нужнее всего - патрульно-постовую службу, участковым уполномоченных полиции, ДПС, спецподразделения.

- Новые служебные автомобили позволят сотрудникам полиции быстрее и качественнее реагировать на заявления и обращения граждан, способствовать более оперативному раскрытию преступлений и успешному решению задач, стоящих перед органами внутренних дел, - отметил заместитель министра – начальник полиции Олег Шилов. Представитель ведомства нацелил сотрудников полиции на бдительное и ответственное несение службы и поблагодарил личный состав за добросовестную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU