В Пензенской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T15:28:38+03:00

Эти средства будут выделены из регионального бюджета

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Сегодня в Законодательном Собрании Пензенской области состоялась внеочередная двадцать девятая сессия. Депутаты парламента одобрили инициативу о наделении органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению единовременных выплат.

Согласно принятому решению, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей, а жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто – по пять. Средства будут выделены из регионального бюджета. На эти цели направят свыше 55 миллионов рублей.

Напомним, что президентские единовременные выплаты к 75-летию Победы составляют для вышеназванных категорий граждан Российской Федерации 75 тысяч и 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU