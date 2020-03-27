Бурые медведи из Пензенского зоопарка празднуют день рождения

27 Март 2020 2020-03-27T14:19:08+03:00

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Сегодня у бурых мишек Матвея и Захара из Пензенского зоопарка день рождения – братьям исполняется семь лет. Они попали в учреждение совсем еще крохами: сразу после рождения детенышей бросила мать. Заботиться о них пришлось сотрудникам зоопарка, которые окрестили медвежат красивыми русскими именами.

Сейчас выросшие Матвей и Захар, бесспорно, являются одними из самых ярких питомцев зоопарка. Игривые братья часто резвятся и борются, собирая у своего вольера толпы посетителей.

По случаю дня рождения для медведей организуют праздничное кормление, посмотреть которое в режиме реального времени можно будет в инстраграме учреждения. Начало в 15:00.

КСТАТИ

С 27 марта меняется режим работы учреждения. Теперь кассы открыты до 18:00, а осмотр экспозиции доступен до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU