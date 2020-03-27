Бурые медведи из Пензенского зоопарка празднуют день рождения
Сегодня у бурых мишек Матвея и Захара из Пензенского зоопарка день рождения – братьям исполняется семь лет. Они попали в учреждение совсем еще крохами: сразу после рождения детенышей бросила мать. Заботиться о них пришлось сотрудникам зоопарка, которые окрестили медвежат красивыми русскими именами.
Сейчас выросшие Матвей и Захар, бесспорно, являются одними из самых ярких питомцев зоопарка. Игривые братья часто резвятся и борются, собирая у своего вольера толпы посетителей.
По случаю дня рождения для медведей организуют праздничное кормление, посмотреть которое в режиме реального времени можно будет в инстраграме учреждения. Начало в 15:00.
КСТАТИ
С 27 марта меняется режим работы учреждения. Теперь кассы открыты до 18:00, а осмотр экспозиции доступен до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пензенский зоопарк»