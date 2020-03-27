Иван Белозерцев оценил строительство проблемного дома на улице Ново-Казанской
Вчера губернатор Иван Белозерцев посетил строительную площадку многоэтажного дома на улице Ново-Казанской - одного из оставшихся на территории региона «долгостроев».
- Здание подключено к коммуникациям, осталась только одна блок-секция, где идет установка батарей, - доложил главе региона руководитель подрядной организации Марат Акчурин. - На следующей неделе намереваемся начать благоустройство территории, отставания от намеченного графика нет.
- Я ежедневно уточняю, как идут работы на строительных площадках, - отметил губернатор. - В этом году мы завершим строительство практически всех проблемных жилых объектов, восстановив права обманутых дольщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU