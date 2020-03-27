Иван Белозерцев оценил строительство проблемного дома на улице Ново-Казанской

27 Март 2020 2020-03-27T10:57:00+03:00

Работы на объекте подходят к концу

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Вчера губернатор Иван Белозерцев посетил строительную площадку многоэтажного дома на улице Ново-Казанской - одного из оставшихся на территории региона «долгостроев».

- Здание подключено к коммуникациям, осталась только одна блок-секция, где идет установка батарей, - доложил главе региона руководитель подрядной организации Марат Акчурин. - На следующей неделе намереваемся начать благоустройство территории, отставания от намеченного графика нет.

- Я ежедневно уточняю, как идут работы на строительных площадках, - отметил губернатор. - В этом году мы завершим строительство практически всех проблемных жилых объектов, восстановив права обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU