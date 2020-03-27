2020-03-27T12:37:40+03:00
Происшествия

В Мордовии из-за поджогов травы горят дома и сараи

Вчера подразделения МЧС несколько раз выезжали на тушение строений в разные районы
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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На территории республики все чаще регистрируются случаи горения сухой травы. В большинстве случаев граждане сами поджигают ее, руководствуясь ошибочным мнением, будто это помогает очистить землю. Но пламя, быстро распространяющееся по сухой траве, вредит не только почве, растениям и животным, но и самим людям.

Вчера около двух часов дня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении сухой травы в населенном пункте Ромоданово. Огонь перекинулся на сараи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар удалось ликвидировать через два часа. Всего от огня пострадали 10 сараев.

В половине третьего стало известно о том, что в селе Подгорное Канаково Темниковского района загорелись несколько нежилых домов.

Также пожары были зарегистрированы в Торбеевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском и многих других районах республики.

Не поджигай траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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