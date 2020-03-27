В Мордовии из-за поджогов травы горят дома и сараи
На территории республики все чаще регистрируются случаи горения сухой травы. В большинстве случаев граждане сами поджигают ее, руководствуясь ошибочным мнением, будто это помогает очистить землю. Но пламя, быстро распространяющееся по сухой траве, вредит не только почве, растениям и животным, но и самим людям.
Вчера около двух часов дня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении сухой травы в населенном пункте Ромоданово. Огонь перекинулся на сараи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар удалось ликвидировать через два часа. Всего от огня пострадали 10 сараев.
В половине третьего стало известно о том, что в селе Подгорное Канаково Темниковского района загорелись несколько нежилых домов.
Также пожары были зарегистрированы в Торбеевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском и многих других районах республики.
Не поджигай траву.
ИСТОЧНИК KP.RU