В Мордовии из-за поджогов травы горят дома и сараи

27 Март 2020 2020-03-27T12:37:40+03:00

Вчера подразделения МЧС несколько раз выезжали на тушение строений в разные районы

Изменить размер текста: A A

На территории республики все чаще регистрируются случаи горения сухой травы. В большинстве случаев граждане сами поджигают ее, руководствуясь ошибочным мнением, будто это помогает очистить землю. Но пламя, быстро распространяющееся по сухой траве, вредит не только почве, растениям и животным, но и самим людям.

Вчера около двух часов дня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении сухой травы в населенном пункте Ромоданово. Огонь перекинулся на сараи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар удалось ликвидировать через два часа. Всего от огня пострадали 10 сараев.

В половине третьего стало известно о том, что в селе Подгорное Канаково Темниковского района загорелись несколько нежилых домов.

Также пожары были зарегистрированы в Торбеевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском и многих других районах республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/769113" frameborder="0"></iframe> Не поджигай траву.

ИСТОЧНИК KP.RU