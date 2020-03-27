2020-03-27T08:19:05+03:00
Общество

УФНС по Пензенской области: прием исключительно по записи

Интерактивный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» расположен по адресу www.nalog.ru
Виктор ВИКТОРОВ
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В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует: в период с 27.03.2020 по 03.04.2020 (с возможной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах области будет осуществляться исключительно по предварительной записи.

Ее можно осуществить посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», расположенного по адресу www.nalog.ru.

При этом заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут, отмечает пресс-служба УФНС по Пензенской области.

Если налогоплательщик в указанный период по каким - то причинам не может направить через интернет налоговую и бухгалтерскую отчетность и прочую входящую корреспонденцию, её можно оставить в специальном боксе при входе в налоговую инспекцию.

Просим всех налогоплательщиков с пониманием отнестись к данным ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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