2020-03-26T17:35:04+03:00
Общество

Иван Белозерцев осмотрел строящиеся для переселенцев из ветхого жилья дома

Губернатор поручил завершить все работы раньше срока
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня Иван Белозерцев посетил площадки будущих многоквартирных домов в Заводском районе. Место для двух новых зданий было выбрано в квартале улиц Беляева – Литейной – Ударной – Воровского. Строительство ведётся в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы».

- Если есть возможность увеличить количество рабочих на стройплощадках, чтобы ввести дома в эксплуатацию хотя бы на пару недель раньше запланированного срока, то следует ее рассмотреть, - поручил губернатор. - Чтобы была возможность переселить людей из аварийных домов уже к Новому году.

Глава региона поручил городской администрации уже сейчас приступить к работе с гражданами, которые будут жить в этих домах:

- Иногда возникают такие ситуации, когда кто-то хотел бы, например, на второй этаж, кто-то на верхние этажи. Если есть инвалиды, колясочники, люди более пожилого возраста - они, конечно, должны размещаться на первых этажах. Наверняка есть проблемные вопросы, с гражданами их необходимо обсуждать и находить решения уже сегодня. Людям надо идти навстречу, оказывать им помощь, учитывать их пожелания.

Глава областной исполнительной власти нацелил на своевременное проведение работ по благоустройству прилегающей к домам территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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