2020-03-26T15:45:00+03:00
Общество

Пензенская полиция просит не верить сообщениям о патрулях, проверяющих школы и ТЦ

Ведомство призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации
Анна ЧЕРНАЯ
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В последние дни жители региона получали в социальных сетях и мессенджерах сообщения о том, что с 25 марта по 12 апреля сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать торговые центры, автобусы и школы, проверяя наличие там детей, и наказывая родителей и руководство учебных учреждений за нарушение введенных профилактических мер.

Пресс-служба УМВД по Пензенской области сообщает: данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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