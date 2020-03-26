Пензенская полиция просит не верить сообщениям о патрулях, проверяющих школы и ТЦ

26 Март 2020 2020-03-26T15:45:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В последние дни жители региона получали в социальных сетях и мессенджерах сообщения о том, что с 25 марта по 12 апреля сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать торговые центры, автобусы и школы, проверяя наличие там детей, и наказывая родителей и руководство учебных учреждений за нарушение введенных профилактических мер.

Пресс-служба УМВД по Пензенской области сообщает: данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU