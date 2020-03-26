2020-03-26T15:33:22+03:00
Недвижимость

Информация по наиболее частым вопросам доступна потребителям на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»

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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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Официальный сайт гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» является современным удобным инструментом для клиентов компании.

Помимо широкого функционала, включающего возможности оплаты, передачи показаний, подключения дистанционных сервисов, потребители могут воспользоваться базой знаний, представленной на портале.

Актуальную информацию с разъяснениями наиболее часто встречающихся у клиентов ситуаций можно найти, перейдя на главной странице сайта ООО «ТНС энерго Пенза» в раздел «Информация / Часто задаваемые вопросы».

В указанной рубрике собраны развернутые и понятные ответы по различным темам: расчеты и оплата, передача и корректировка показаний, установка и замена приборов учета, перечни необходимых документов, подключение и использование электронных сервисов.

Информация, содержащаяся в разделе, регулярно обновляется и дополняется в соответствии с запросами потребителей, а также изменениями, происходящими в законодательстве.

Для клиентов, не нашедших ответ на интересующий вопрос, на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии действует удобная форма обратной связи. С помощью нее можно задать свой вопрос специалисту энергосбытовой компании и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Информация по наиболее частым вопросам доступна потребителям на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
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