В Мордовии обсудили подготовку ко Дню Победы

26 Март 2020 2020-03-26T15:05:40+03:00

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Участники заседания обсудили вопросы праздничного оформления города и республики, комплекса культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в дни 75-летнего юбилея Великой Победы.

Глава республики подчеркнул, что подготовку к предстоящим торжествам необходимо вести планомерно и разносторонне. Нужно учесть многие моменты: и оформление региона, и ремонт и реставрацию монументов памяти, и проведение патриотических акций.

- На особом контроле должны быть все, связанное с внимательным отношением к ветеранам. Они - главные участники всех праздничных мероприятий, их нужды для всех - на первом месте!, - подчеркнул Владимир Волков.

Также обсуждалась идеологическое и творческое наполнение торжеств, которые пройдут в День Победы. По всей республике состоятся шествия «Бессмертного полка» и Парада Победы, митинги памяти, возложения цветов к мемориалам, а также культурно-массовые мероприятия. В частности, в Саранске на различных площадках – площади Победы, Республиканском Дворце культуры, пройдет демонстрация тематического спектакля с ключевой идеей «Люди и судьбы», просмотром которого планируется охватить все категории зрительской аудитории.

ИСТОЧНИК KP.RU