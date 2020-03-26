Школу в Дальнем Арбеково сдадут этим летом

26 Март 2020 2020-03-26T14:51:01+03:00

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Строительство новой школы на 1100 мест осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования». Планируется, что перед началом учебного года, в нее переведутся до 800 учеников из других учреждений, расположенных в районе. Также рассматривается возможность открытия в новой школе и детсадовских групп.

Строительство ведется без выходных, на площадке трудятся около 300 человек. Предполагаемая дата сдачи объекта – 10 августа. Оценив фронт работ, губернатор Иван Белозерцев отметил, что школа в данном месте необходима:

- Микрорайон разрастается, сдается новое жилье, переезжают много молодых семей. Надеюсь, что объект будет сдан в срок и с хорошим качеством. Контрольной точкой завершения строительных работ назначаем 1 августа текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU