2020-03-26T14:51:01+03:00
Общество

Школу в Дальнем Арбеково сдадут этим летом

Губернатор Иван Белозерцев, посетивший сегодня объект, назвал контрольной датой завершения работ 1 августа
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Иван Белозерцев посетил строительную площадку сегодня.Иван Белозерцев посетил строительную площадку сегодня.Фото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

Строительство новой школы на 1100 мест осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования». Планируется, что перед началом учебного года, в нее переведутся до 800 учеников из других учреждений, расположенных в районе. Также рассматривается возможность открытия в новой школе и детсадовских групп.

Строительство ведется без выходных, на площадке трудятся около 300 человек. Предполагаемая дата сдачи объекта – 10 августа. Оценив фронт работ, губернатор Иван Белозерцев отметил, что школа в данном месте необходима:

- Микрорайон разрастается, сдается новое жилье, переезжают много молодых семей. Надеюсь, что объект будет сдан в срок и с хорошим качеством. Контрольной точкой завершения строительных работ назначаем 1 августа текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До конца 2022 года в Пензенской области построят три новых школы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии обсудили подготовку ко Дню Победы
Мэр Саранска запретил допускать к работе подчиненных, не прошедших утренний фильтр
Школу в Дальнем Арбеково сдадут этим летом
Пензенский общественный транспорт обрабатывают снаружи и внутри
В Мордовии начала гореть сухая трава
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
В Пензе перенесли общегородской субботник
Предприниматель из Заречного лишилась денег при покупке медицинских масок
Семьям, пострадавшим от пожара в Нижнем Ломове, окажут помощь
До конца 2022 года в Пензенской области построят еще три новых школы
Мошенник украл у жительницы Заречного 148 тысяч рублей
В кузнецком детском саду № 28 открылся ясельный корпус
Пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа, должны оформлять больничные дистанционно
В Саранске в ДТП с «Окой» и мотоциклом пострадал подросток
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут получать квитанции на электронную почту
Несколько пензенских музеев приостановили свою работу
Освободившиеся после отмены мероприятий средства направят на поддержку медиков