Пензенский общественный транспорт обрабатывают снаружи и внутри

26 Март 2020 2020-03-26T13:57:46+03:00

Комплексный план мероприятий по подготовке к рейсам разработан и реализуется на основании постановления губернатора в рамках профилактики распространения коронавируса

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Каждый день автобусы большой и малой вместимости и троллейбусы проходят специализированную санитарную обработку. Помимо традиционной чистки, салоны обрабатываются дезинфицирующим раствором. По ночам транспорт моют транспорт снаружи и внутри: от поручней до сидений и стёкол. Обработка проводится также во время остановок на конечных.

Как пояснил начальник областного управления транспорта Сергей Буйлов, в сутки санобработку проходят более 1000 единиц автомобильного пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU