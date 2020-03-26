2020-03-26T12:12:22+03:00
Происшествия

В Мордовии начала гореть сухая трава

За последние три дня подразделения МЧС выезжали на ее тушение 28 раз
Анна ЧЕРНАЯ
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Огонь по сухой траве распространяется с огромной скоростью и может незаметно дойти до домов.Огонь по сухой траве распространяется с огромной скоростью и может незаметно дойти до домов.Фото: ГУ МЧС по РМ
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В начале недели в Мордовии участились случаи возгораний сухой травы, кустарников и мусора на открытых территориях. Так, в период с 23 по 25 марта на их тушение пожарно-спасательные подразделения выезжали 28 раз. Сколько же всего возгораний устраняется населением подручными средствами либо потухает самостоятельно, подсчитать невозможно.

В абсолютном большинстве случаев трава преднамеренно поджигается людьми, поскольку существует ошибочное мнение, что это помогает земле очиститься. На самом же деле, огонь приносит природе только вред – уничтожаются молодые деревья, небольшие животные и насекомые. Но, хуже всего то, что огонь зачастую угрожает самым различным постройкам в населённых пунктах. Зажжённый в «безопасном» месте огонь, способен преодолеть сотни и тысячи метров и подойти к домам там, где никто этого не ожидает. Помимо домов ежегодно огонь уничтожает небольшие строения - сараи, дачные домики, а также заборы и другие деревянные конструкции.

В большинстве случаев сотрудникам МЧС удаётся не допустить возникновения пожаров из-за горящей травы. Однако, при этом тратятся значительные государственные материальные ресурсы. А в случае, если людям понадобится помощь, пожарные могут попросту не успеть вернуться из полей в населённый пункт. Главное управление МЧС России по Республике Мордовия призывает граждан ни в коем случае не жечь сухую траву. Номер телефона пожарно-спасательной службы – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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