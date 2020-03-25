Предприниматель из Заречного лишилась денег при покупке медицинских масок

25 Март 2020 2020-03-25T17:12:18+03:00

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В полицию Заречного обратилась с заявлением о мошенничестве местная жительница. Женщина рассказала, что наткнулась на одном из сайтов на объявление о продаже медицинских масок и связалась с продавцом. Тот предложил организовать сделку на платформе портала бесплатных объявлений и прислал ссылку на него.

Не подозревая, что перед ней так называемый «сайт-двойник», пострадавшая ввела реквизиты своей карты, совершив платеж на сумму в 24 тысячи рублей. Однако продавец заявил, что деньги до него не дошли из-за сбоя программы, и объяснил, что для возврата средств нужно перейти по другой ссылке и ввести там коды, которые придут в смс.

После выполнения всех требований женщина обнаружила, что при каждом введении кода с ее карты списывалось по 24 тысячи рублей. Она позвонила в службу поддержки сайта объявлений, и узнала, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU