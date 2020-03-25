2020-03-25T16:12:16+03:00
Общество

До конца 2022 года в Пензенской области построят еще три новых школы

Реализацию национальных проектов «Демография» и «Образование» обсудили сегодня на заседании коллегии областного минобра
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

Заместитель начальника Управления развития общего образования Михаил Хромов рассказал отметил, что в прошлом году в Пензенской области было создано 1307 новых мест в детских садах, из них 870 - для детей в возрасте до трех лет. В этом году строительство двух новых учреждений и ремонт действующих позволит создать еще 380 новых мест. Из них 240 мест - для воспитанников ясельных групп. На эти цели будет выделено 436 миллионов рублей.

До конца 2022 гола в области построят три новые школы. Строительство одной из них, рассчитанной на 1100, завершится уже в этом году мест в Пензе. В 2021-м введут в эксплуатацию школу на 225 мест в поселке Мичуринский. В 2022 году откроется учреждение на 375 лет в Чемодановке.

На реализацию проекта будет направлено около 1,3 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24