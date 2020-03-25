До конца 2022 года в Пензенской области построят еще три новых школы

25 Март 2020 2020-03-25T16:12:16+03:00

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Заместитель начальника Управления развития общего образования Михаил Хромов рассказал отметил, что в прошлом году в Пензенской области было создано 1307 новых мест в детских садах, из них 870 - для детей в возрасте до трех лет. В этом году строительство двух новых учреждений и ремонт действующих позволит создать еще 380 новых мест. Из них 240 мест - для воспитанников ясельных групп. На эти цели будет выделено 436 миллионов рублей.

До конца 2022 гола в области построят три новые школы. Строительство одной из них, рассчитанной на 1100, завершится уже в этом году мест в Пензе. В 2021-м введут в эксплуатацию школу на 225 мест в поселке Мичуринский. В 2022 году откроется учреждение на 375 лет в Чемодановке.

На реализацию проекта будет направлено около 1,3 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU