2020-03-25T15:41:44+03:00
Происшествия

Мошенник украл у жительницы Заречного 148 тысяч рублей

Женщина сообщила злоумышленнику реквизиты карты и коды, пришедшие ей в смс
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию Заречного обратилась с заявлением о краже 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, сказал, что со счётов двух банковских карт собеседницы кто-то пытается вывести средства.

Для блокировки списаний он попросил женщину сообщить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в смс. После того, как заявительница передала эти сведения, она обнаружила, что со счёта карты списаны 148 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана.

По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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