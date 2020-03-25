Мошенник украл у жительницы Заречного 148 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T15:41:44+03:00

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В полицию Заречного обратилась с заявлением о краже 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, сказал, что со счётов двух банковских карт собеседницы кто-то пытается вывести средства.

Для блокировки списаний он попросил женщину сообщить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в смс. После того, как заявительница передала эти сведения, она обнаружила, что со счёта карты списаны 148 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана.

По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU