В кузнецком детском саду № 28 открылся ясельный корпус
Новый корпус был возведен в рамках нацпроекта «Демография», в соответствии с майским Указом Президента РФ. Строительство обошлось в 52 миллиона рублей.
- В нашем микрорайоне была большая очередь в детский сад. Власти приняли решение построить дополнительное здание, рассчитанное на 60 воспитанников от полутора до трех лет. Корпус теплый, здесь есть все благоприятные и комфортные условия, - сказала заведующая учреждением Татьяна Прохорова.
Для детей в яслях построен музыкально-спортивный зал, игровые комнаты и спальные помещения. Было решено перенести в новый корпус гладильную и прачечную.
ИСТОЧНИК KP.RU