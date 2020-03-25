В кузнецком детском саду № 28 открылся ясельный корпус

25 Март 2020 2020-03-25T13:52:28+03:00

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Новый корпус был возведен в рамках нацпроекта «Демография», в соответствии с майским Указом Президента РФ. Строительство обошлось в 52 миллиона рублей.

- В нашем микрорайоне была большая очередь в детский сад. Власти приняли решение построить дополнительное здание, рассчитанное на 60 воспитанников от полутора до трех лет. Корпус теплый, здесь есть все благоприятные и комфортные условия, - сказала заведующая учреждением Татьяна Прохорова.

Для детей в яслях построен музыкально-спортивный зал, игровые комнаты и спальные помещения. Было решено перенести в новый корпус гладильную и прачечную.

ИСТОЧНИК KP.RU