2020-03-25T12:58:51+03:00
Происшествия

В Саранске в ДТП с «Окой» и мотоциклом пострадал подросток

После оказания медицинской помощи 16-летний юноша был отправлен домой
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера в 11.00 в Пролетарском районе Саранска произошло ДТП. 64-летний мужчина, двигаясь на «Оке» по улице Пушкина, не уступил дорогу 16-летнему парню, едущему на мотоцикле.

В результате ДТП подросток с различными травмами был доставлен в ГБУЗ РМ «ДРКБ» и после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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