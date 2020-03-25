В Саранске в ДТП с «Окой» и мотоциклом пострадал подросток

25 Март 2020 2020-03-25T12:58:51+03:00

После оказания медицинской помощи 16-летний юноша был отправлен домой

Изменить размер текста: A A

Вчера в 11.00 в Пролетарском районе Саранска произошло ДТП. 64-летний мужчина, двигаясь на «Оке» по улице Пушкина, не уступил дорогу 16-летнему парню, едущему на мотоцикле.

В результате ДТП подросток с различными травмами был доставлен в ГБУЗ РМ «ДРКБ» и после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU