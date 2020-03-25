2020-03-25T08:40:25+03:00
Общество

Аэропорт Саранска: то взлет, то посадка

Компания-подрядчик аэропорта оштрафована на 1 млн. рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Установлено, что в период с декабря 2016 года по май 2018 года представители ООО «Производственная компания» передали 650 000 рублей руководителю обособленного подразделения «Аэропорт г. Саранск» ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». «Вознаграждение» получено за визирование актов о приемке работ, которые выполнены не были. Уже отмечалось, что приговором Октябрьского районного суда г. Саранска руководитель обособленного подразделения аэропорта признан виновным в получении взятки в крупном размере.

В связи с установленным фактом предоставления незаконного вознаграждения, в отношении ООО «Производственная компания», прокурором Октябрьского района г. Саранска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, по результатам рассмотрения дела мировым судьей юридическое лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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