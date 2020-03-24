2020-03-24T18:06:18+03:00
Происшествия

Ночью в Мордовии сотрудники ДПС остановили «Ваз 21703» с пьяной девушкой за рулем

Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях ПДД РФ за 23 марта
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия
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На ул. Советская с. Татарская Тавла 32-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, двигаясь на автомобиле «Форд Фокус», совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. Водитель госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4. Взята кровь на анализ.

В Саранске на ул. Осипенко 35-летняя женщина, на автомобиле «Тойота Королла» совершила наезд на опору с силовым кабелем. В результате ДТП она была доставлена в ГБУЗ РМ МРЦКБ. В момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии. На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - снежный накат, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия.

В 3 часа 22 минуты в п. Зубова Поляна сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «Ваз 21703» под управлением девушки, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В её действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. На место вызвана СОГ ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ночью в Мордовии сотрудники ДПС остановили «Ваз 21703» с пьяной девушкой за рулем
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