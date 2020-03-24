2020-03-24T17:17:31+03:00
Происшествия

В Пензе ликвидировали нарколабораторию

Незаконный бизнес организовали двое местных жителей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Пензенец устроил нарколабораторию в своей однокомнатной квартире в Железнодорожном районе. С помощью специальных устройств для поддержки влажности и уровня освещения он выращивал коноплю, а после изготавливал из нее запрещенное вещество.

Распространением наркотика занимался его сообщник, который также был задержан. При личном досмотре полицейские обнаружили у него и изъяли около 20 граммов запрещенного вещества. Из нарколаборатории сотрудники УНК изъяли растения и оборудование, которое использовалось для выращивания конопли, готовые к сбытунаркотики , а также другие доказательства противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Полиция напоминает: в Пензенской области продолжается первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгую смертью!». Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой активно сообщать информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков. Сделать это можно по телефону «горячей линии» УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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