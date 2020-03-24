В Мордовии подросток повредил чужой автомобиль из пневматического пистолета

24 Март 2020 2020-03-24T16:56:35+03:00

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Делать было нечего: 16-летний житель поселка Октябрьский Ардатовского района Мордовии из окна квартиры устроил пальбу из пневматического пистолета по проезжающим мимо машинам. Владелец поврежденного «ВАЗ-210930» прощать подобные забавы подрастающему поколению не стал и обратился в полицию. Экспертиза установила, что ущерб, нанесенный автомобилю, составил 12 тысяч 642 рубля.

По факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершенном преступлении подросток не отрицает. В настоящее время проводится проверка, в отношении несовершеннолетнего избрана мера принуждения в виде присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU