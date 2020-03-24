«Сад памяти» в Пензе посадят в микрорайоне Заря
С приходом тепла по всей России будут высажены 27 миллионов деревьев - по числу погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В Пензе главное мероприятие Всероссийской акции «Сад памяти - сад жизни» пройдет в микрорайоне Заря. Организатором выступает министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Предварительно озвучено, что акция состоится 14 апреля. В этот день планируется высадить более 25 тысяч сеянцев и саженцев сосны, каштана, ясеня и дуба. В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, работники лесного хозяйства области, студенты, школьники, представители органов власти региона, волонтеры.
- Кроме этого, под посадку в рамках акции будут выделены еще 76 участков по всему региону, - прокомментировал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
Узнать о том, где будут высажены деревья, можно на сайте проекта. Принять участие в акции могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку. Необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.
ИСТОЧНИК KP.RU