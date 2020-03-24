2020-03-24T14:30:48+03:00
Общество

В пензенских школах работают группы для детей, которых не с кем оставить

Однако на данный момент заявок от родителей на их посещение не поступало
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в городской администрации состоялось оперативное совещание, главными темами которого стала профилактика коронавируса в Пензе и благоустройство города.

Как сообщалось ранее, в регионе отменены массовые мероприятия, соревнования и концерты. Школьники находятся на каникулах, детские сады работают в режиме свободного посещения - родители сами принимают решение о том, водить ли ребенка в детский сад.

- В детских садах введен утренний «фильтр» с обязательным измерением температуры тела. В учреждениях имеются необходимые дезинфицирующие средства, – доложил заместитель главы администрации Сергей Волков. – Также в городских школах работают дежурные группы для детей, которые остались без присмотра. Но заявок от родителей на их посещение не поступало.

Мониторинг торговых сетей показал наличие всего необходимого и отсутствие повышенного спроса на продукты питания длительного хранения и средства гигиены не наблюдается.

Поскольку синоптики обещают долгожданное установление теплой погоды, мэр Андрей Лузгин поручил главам районных администраций активизировать уборку мусора вокруг контейнерных площадок, находящихся на муниципальных земельных участках.Также он обратил внимание на необходимость планирования комплекса работ по опиловке зеленых насаждений:

– Поступают обращения от жителей, люди жалуются на сухие и аварийные деревья во дворах. В случае, если насаждения находятся не на муниципальной, а на придомовой территории, работайте с управляющими компаниями – выписывайте предписания. Аварийные деревья надо убирать, чтобы обеспечить безопасность горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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