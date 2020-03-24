ВТБ планирует внедрить биометрический эквайринг

24 Март 2020 2020-03-24T14:02:06+03:00

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В настоящее время банк ВТБ совместно с компанией «Ростелеком» тестирует процедуру покупки с помощью биометрии в сети магазинов «Лента». По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, биометрический эквайринг позволит обеспечить удобство посетителей, повысит качество их обслуживания, а также сократит процесс проведения оплаты.

В рамках единой биометрической платформы ВТБ планирует использовать различные виды сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас с согласия клиента банк собирает его голос и использует для последующей верификации в контактном центре. «В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания. В 2020 году будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в мобильном приложении, а в отделениях обслуживать без паспорта. Биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка», - подчеркнул Никита Чугунов.

ВТБ реализовал единую биометрическую платформу совместно с компанией «Ростелеком», таким образом все собираемые биометрические образцы клиентов банка попадают в ЕБС. Создание совместной системы позволило обеспечить высокую безопасность хранения и применения биометрии для клиентов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU