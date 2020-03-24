2020-03-24T14:00:36+03:00
Общество

Житель Саранска, задержавший грабителя, был награжден главой регионального МВД

Церемония состоялась сегодня на оперативном совещании в ведомстве
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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В один из дней житель Саранска Андрей Храмихин услышал в подъезде крики, и, не задумываясь, бросился на помощь. Увидев лежащую на лестничной площадке женщину и валяющийся рядом сломанный нож, он понял, что кто-то напал на нее и попытался сбежать, пустился за злоумышленником в погоню – и сумел догнать и передать его в руки полиции.

Пострадавшая женщина оказалась работницей госучреждения. При себе у нее была крупная сумма денег, которую и хотел украсть злоумышленник. На ее счастье, первый удар ножом не принес вреда: лезвие сломалось о плотную ткань куртки, но, несомненно, если бы не Андрей, злоумышленник бы довел дело до конца. Потерпевшая не устает благодарить мужчину за спасение. Семья Храмихиных и она знакомы много лет, а теперь и вовсе стали родными.

- Скоро в гости из другого города приедут дети, они лично поблагодарят героя, - отмечает пострадавшая.

Сам Храмихин говорит, что героем себя не считает.

- На моем месте так поступил бы каждый, - рассуждает он. Андрею Храмихину была объявлена Благодарность министра внутренних дел по РМ.

КСТАТИ

Также в этот день нагрудного знака МВД России «За содействие МВД» был удостоен Владимир Грибанов, оказавший благотворительную помощь в создании скульптурной композиции «Защитникам правопорядка». Осенью прошлого года скульптура была установлена на улице Пролетарской в Саранске. Композиция представляет собой отлитого в бронзе полицейского и девочку, которая дарит ему цветы в благодарность за смелость и героизм. Она посвящена многим поколениям сотрудников органов внутренних дел, тем, кто служит сейчас, тем, кто долгие годы находился на посту и тем, кто погиб при исполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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