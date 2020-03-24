Пензенца насмерть придавило трактором

24 Март 2020 2020-03-24T12:45:56+03:00

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Вчера утром работник организации, оказывающей транспортные услуги, занимался ремонтом трактора в цеху на улице Бийской в Пензе. В какой-то момент, домкрат, удерживающий машину на высоте, сорвался, и мужчина оказался придавлен транспортным средством. От полученных травм потерпевший 1961 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту была организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU