2020-03-24T12:45:56+03:00
Происшествия

Пензенца насмерть придавило трактором

По факту проводится доследственная проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера утром работник организации, оказывающей транспортные услуги, занимался ремонтом трактора в цеху на улице Бийской в Пензе. В какой-то момент, домкрат, удерживающий машину на высоте, сорвался, и мужчина оказался придавлен транспортным средством. От полученных травм потерпевший 1961 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту была организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24