2020-03-24T11:53:37+03:00
Общество

Родители пензенских дошкольников могут оставить детей дома

Детские сады региона работают в режиме «свободного посещения»
Анна ЧЕРНАЯ
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- Детские сады работают в режиме «свободного посещения» и каждый родитель принимает решение, стоит ли отправлять туда ребенка. Если семья считает нужным оставить его дома, то родители обращаются с соответствующим заявлением к заведующей детским садом, - пояснил министр образования региона Александр Воронков.

Организации дополнительного образования – кружки, секции, детские объединения, функционируют в подобном режиме.

Также приостановлена работа спортивных комплексов и бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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