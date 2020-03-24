Родители пензенских дошкольников могут оставить детей дома
Детские сады региона работают в режиме «свободного посещения»
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- Детские сады работают в режиме «свободного посещения» и каждый родитель принимает решение, стоит ли отправлять туда ребенка. Если семья считает нужным оставить его дома, то родители обращаются с соответствующим заявлением к заведующей детским садом, - пояснил министр образования региона Александр Воронков.
Организации дополнительного образования – кружки, секции, детские объединения, функционируют в подобном режиме.
Также приостановлена работа спортивных комплексов и бассейнов.
ИСТОЧНИК KP.RU