Приём заявлений о преступлениях и происшествиях осуществляется в обычном режиме

24 Март 2020 2020-03-24T10:37:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения прав граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» УМВД России по Пензенской области, его структурные и территориальные подразделения (в том числе пенсионные) временно приостанавливают личный приём граждан.

Приём документов от граждан осуществляется с использованием официального сайта УМВД России по Пензенской области (58.мвд.рф, раздел «Для граждан / Приём обращений»), почтового ящика, установленного в круглосуточно доступном для граждан месте здания УМВД России по Пензенской области, операторов почтовой связи.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, документы гражданам будут направляться посредством операторов почтовой связи (либо сервиса электронного документооборота).

Приём заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях осуществляется в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU