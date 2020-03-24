Приём заявлений о преступлениях и происшествиях осуществляется в обычном режиме
В целях защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения прав граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» УМВД России по Пензенской области, его структурные и территориальные подразделения (в том числе пенсионные) временно приостанавливают личный приём граждан.
Приём документов от граждан осуществляется с использованием официального сайта УМВД России по Пензенской области (58.мвд.рф, раздел «Для граждан / Приём обращений»), почтового ящика, установленного в круглосуточно доступном для граждан месте здания УМВД России по Пензенской области, операторов почтовой связи.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, документы гражданам будут направляться посредством операторов почтовой связи (либо сервиса электронного документооборота).
Приём заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях осуществляется в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU