2020-03-24T08:24:15+03:00
Общество

Рост цен на социально значимые продукты питания недопустим

В понедельник, 23 марта, на оперативном совещании, состоявшемся в режиме ВКС, губернатор Пензенской области дал поручение главам муниципальных образований региона
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Иван Белозерцев отметил, что рост стоимости продуктов первой необходимости может быть связан, в первую очередь, с ажиотажным спросом со стороны покупателей.

«Многие жители стали безосновательно скупать продукты - крупы, сахар, соль, тушенку, чем подстегнули повышение цен. Такая ситуация наблюдается и в других регионах, и в других странах», - пояснил он, напомнив, что в Пензенской области ведется ежедневный мониторинг цен.

«Необходимо вести регулярную разъяснительную работу, чтобы люди не бежали за продуктами и не переплачивали - у нас есть все необходимое для обеспечения потребностей населения», - призвал глава субъекта РФ.

По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, в регионе индекс потребительских цен на продовольственные товары в марте по сравнению с декабрем 2019-го составит 101,1%. Стоимость минимального продуктового набор на 21% ниже, чем в стране, и на 7% ниже аналогичного набора продуктов в ПФО.

Пензенская область остается одним из регионов с минимальной ценой на продукты питания.

«Изменений в сторону увеличения в федеральных и региональных торговых сетях за последнюю неделю на продукты питания не выявлено, вся продукция представлена на полках по ценам до ажиотажного покупательского спроса», - подчеркнул зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Губернатор напомнил о случаях повышения цен, выявленных в магазинах несетевой торговли в районах области.

«Переговорите с собственниками, поясните, что так делать нельзя, наживаться на ситуации - это позор. Если есть необходимость, нужно обратиться в антимонопольную службу», - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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