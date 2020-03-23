Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» прошел стажировку в Краснодаре

23 Март 2020 2020-03-23T17:41:26+03:00

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Специалист компании «СтанкоМашСтрой» продолжает обучение по программе «Лидеры производительности», которая была запущена в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Полигоном» для проектных исследований команды, в состав которой входит не только представитель «СтанкоМашСтроя», но и сотрудники других пензенских промышленных предприятий, стало реальное предприятие – компания «Сервис-ЮГ-ККМ» в городе Краснодар.

Участники программы изучали работу предприятия изнутри, применяя на практике методы повышения производительности труда. Главная задача команды – разработать «дорожную карту» по увеличению данного показателя и росту объемов выпускаемой продукции не менее, чем на 30 процентов к 2022 году. В дальнейшем предприятие-заказчик должно будет внедрить проект на своем производстве, а команда защитить его перед экспертной комиссией, в состав которой войдут первые лица Минпромторга, Минэкономразвития, Министерства труда России.

Лучшие участники программы получат не только дипломы, но и сертификаты на прохождение международных стажировок во Франции, Германии, Южной Корее и Японии.

Программа «Лидеры производительности» важна и для предприятий - открываются новые возможности для развития бизнеса, привлечения лучших решений и практик увеличения производительности, повышения мотивации коллектива к улучшениям на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU