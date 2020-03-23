2020-03-23T17:39:14+03:00
Происшествия

Пензенские росгвардейцы задержали женщину, искалечившую мужа

Пострадавший был госпитализирован в больницу
Анна ЧЕРНАЯ
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Поздним вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Кл. Цеткин слышны крики. На место был направлен патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Правоохранители поднялись в указанную квартиру. Дверь им открыла женщина. Пройдя на кухню, стражи порядка увидели мужчину. Гражданка пояснила, что это ее муж, и рассказала, что во время трапезы они поссорились. В порыве она схватила предмет, похожий на нож, и нанесла им мужчине удар в область живота.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи после осмотра пострадавшего госпитализировала мужчину. 25-летняя женщина была задержана на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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