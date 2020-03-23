Пензенские росгвардейцы задержали женщину, искалечившую мужа
Поздним вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Кл. Цеткин слышны крики. На место был направлен патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Правоохранители поднялись в указанную квартиру. Дверь им открыла женщина. Пройдя на кухню, стражи порядка увидели мужчину. Гражданка пояснила, что это ее муж, и рассказала, что во время трапезы они поссорились. В порыве она схватила предмет, похожий на нож, и нанесла им мужчине удар в область живота.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи после осмотра пострадавшего госпитализировала мужчину. 25-летняя женщина была задержана на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU