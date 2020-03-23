2020-03-23T16:24:36+03:00
Недвижимость

В ближайшие выходные в Пензе состоится общегородской субботник

Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Общегородской субботник состоится при благоприятных погодных условиях.

- Помимо уборки мусора, нужно привести в порядок световые опоры, остановки и ограждения, – отметил глава городской администрации.

Напомним, что в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 16 марта, в Пензе ежедневно ведутся работы по ликвидации свалок, очистке от мусора, песка и пыли дорог, внутриквартальных территорий, зеленых зон.

Также в ходе совещания Андрей Лузгин доложил о работе по сносу ветхих домов. По его словам, в рамках программы переселения граждан в этом году запланировано снести 17 многоквартирных аварийных домов.

- На балансе Департамента ЖКХ города числятся два аварийных многоквартирных дома, расположенных по улице Красной, 75 и 70. Ведомство уже заключило контракты на разработку проектов и смет для организации работ по их сносу, - сообщил мэр.

В апреле под снос будет передано еще пять домов, по оставшимся десяти пока ведутся судебные процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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