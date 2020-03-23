Общественный транспорт Саранска обрабатывают перед каждым выходом на линию

23 Март 2020 2020-03-23T16:02:12+03:00

Помимо этого, водители и кондукторы каждый день проходят медосмотры

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В рамках профилактики весь транспорт муниципального предприятия «Горэлектротранс» проходит дезинфекцию. С 16 марта в салонах автобусов и троллейбусов уборка ведется с обязательным применением антисептических препаратов.

- Перед выездом на линию водители и кондукторы проходят обязательный осмотр с измерением температуры. Весь транспорт обрабатывается и снаружи, и в салонах. В административных зданиях проводится регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Дезинфекция в салонах автобусов и троллейбусов проводится перед непосредственным выходом на линию и при пересменке на диспетчерских пунктах. Поручни, ручки, сиденья и другие поверхности, с которыми соприкасаются в салонах общественного транспорта пассажиры, подвергаются тщательной обработке.

- Я встречался с частными перевозчиками. Они тоже должны обрабатывать весь подвижной состав дезинфицирующими средствами. Это не рекомендация, а требование, - резюмировал Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU