До конца года в Пензе достроят еще пять домов обманутых дольщиков
Сегодня во время планерки в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев отметил, что работа над решением проблемы обманутых дольщиков по-прежнему ведется. На сегодня возведение долгостроев продолжается на улице Ново-Казанской, ЖК «Лукоморье», на улицах Пушкина и Рахманинова.
- До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию пять оставшихся многоквартирных домов обманутых дольщиков. Квартиры должны получить ещё 860 семей, - подчеркнул глава региона.
Что касается «Солнечного города», то практически на 95 процентов участники долевого строительства получили выплаты. Аналогичная работа ведется в отношении дольщиков, которые вложили средства в объект компании «Север-Траст».
Иван Белозерцев распорядился спланировать работу по посещению ряда проблемных объектов в самое ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU