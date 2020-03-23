До конца года в Пензе достроят еще пять домов обманутых дольщиков

23 Март 2020 2020-03-23T16:06:10+03:00

Еще два проблемных дома были сданы в конце декабря прошлого года. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

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Сегодня во время планерки в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев отметил, что работа над решением проблемы обманутых дольщиков по-прежнему ведется. На сегодня возведение долгостроев продолжается на улице Ново-Казанской, ЖК «Лукоморье», на улицах Пушкина и Рахманинова.

- До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию пять оставшихся многоквартирных домов обманутых дольщиков. Квартиры должны получить ещё 860 семей, - подчеркнул глава региона.

Что касается «Солнечного города», то практически на 95 процентов участники долевого строительства получили выплаты. Аналогичная работа ведется в отношении дольщиков, которые вложили средства в объект компании «Север-Траст».

Иван Белозерцев распорядился спланировать работу по посещению ряда проблемных объектов в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU