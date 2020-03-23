Первый в этом году субботник в Саранске состоится 28 марта
Сегодня на оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев объявил о старте акции «Чистый город»
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Она проводится ежегодно.
- У нас одна цель - навести чистоту после зимы в нашем городе. В этом году мы не откажемся от проведения субботников на свежем воздухе. Будем выходить на улицы города, соблюдая все меры профилактики, - сказал мэр Саранска.
Первый субботник запланирован на 28 марта. Традиционно, на уборку города выйдут сотрудники Администрации города, муниципальных предприятий, казенных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU