Первый в этом году субботник в Саранске состоится 28 марта

23 Март 2020 2020-03-23T13:26:21+03:00

Сегодня на оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев объявил о старте акции «Чистый город»

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Она проводится ежегодно.

- У нас одна цель - навести чистоту после зимы в нашем городе. В этом году мы не откажемся от проведения субботников на свежем воздухе. Будем выходить на улицы города, соблюдая все меры профилактики, - сказал мэр Саранска.

Первый субботник запланирован на 28 марта. Традиционно, на уборку города выйдут сотрудники Администрации города, муниципальных предприятий, казенных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU