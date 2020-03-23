Пензенские колледжи перешли на дистанционную форму обучения
Такой режим вводится до 12 апреля
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Оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции принял решение о переводе студентов колледжей и техникумов Пензенской области на дистанционное обучение. Иногородние студенты, проживающие в общежитии, по желанию, смогут остаться в регионе.
По вопросам организации данной формы обучения можно обращаться по телелефонам «горячей линии»: 8-8412-56-48-83 и 8-8412-56-53-22. Звонки принимаются в рабочие дни, с 9.00 до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU