Пензенские колледжи перешли на дистанционную форму обучения

23 Март 2020 2020-03-23T13:01:35+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции принял решение о переводе студентов колледжей и техникумов Пензенской области на дистанционное обучение. Иногородние студенты, проживающие в общежитии, по желанию, смогут остаться в регионе.

По вопросам организации данной формы обучения можно обращаться по телелефонам «горячей линии»: 8-8412-56-48-83 и 8-8412-56-53-22. Звонки принимаются в рабочие дни, с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU