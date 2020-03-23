«СтанкоМашСтрой» представил свое оборудование на масштабной выставке большого Урала

23 Март 2020 2020-03-23T11:32:18+03:00

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Компания «СтанкоМашСтрой» традиционно приняла участие в крупнейшем среди регионов проекте – международной специализированной выставке «Металлообработка. Сварка – Урал». В этом году мероприятие вдвойне юбилейное - выставка проводилась в 20-й раз и пятый год – в Екатеринбурге. В этом году в мероприятии принимали участие около 170 компаний из России, Болгарии, Германии.

Металлообрабатывающие станки и инструмент, сварочное оборудование и материалы, контрольно-измерительное оборудование, системы автоматического проектирования, лазерное оборудование, комплектующие — все это и многое другое было представлено не в каталогах, а непосредственно на стендах экспонентов. В этом году «СтанкоМашСтрой» привез на выставку токарный станок с ЧПУ серии СТ 16А25 собственного производства. Оборудование отличает высокая надежность, точность и стабильность работы за счет литой станины и хорошо отшлифованных направляющих.

На выставке также была предусмотрена и деловая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU