2020-03-23T11:27:31+03:00
Общество

В пензенском технопарке завершилась вторая образовательная сессия

В течение шести дней ее участники занимались изучением трендов в современном образовании
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: предоставлено технопарком «Кванториум НЭЛ»ФОТО: предоставлено технопарком «Кванториум НЭЛ»
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С 16 по 21 марта в детском технопарке «Кванториум НЭЛ» проходила вторая образовательная сессия «Soft 1.0». Ее участниками стали 41 наставник из восьми регионов России: Саратовской, Нижегородской, Удмуртской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областей, а также Чувашской Республики и Республики Башкортостан.

- Сессия перевернула мое мировоззрение, мое отношение к детям, к процессу обучения. Я понимаю, что нужно идти в ногу со временем, надо быть более гибким, податливым, при этом универсальным и уникальным. Хочется весь багаж знаний, который здесь дали, привести домой и не растерять, - поделилась впечатлениями участница образовательной сессии Мария Бовина из Новочебоксарска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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