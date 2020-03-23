2020-03-23T09:28:35+03:00
Происшествия

Пензенец потерял больше полумиллиона рублей, желая заработать на продаже криптовалюты

42-летний гражданин стал жертвой мошенников
Анна ЧЕРНАЯ
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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о краже местный житель. Он сообщил, что прошлой осенью с ним связался неизвестный, который представился брокером и предложил заработать на продаже криптовалюты. Звонивший пояснил, что для этого необходимо перевести деньги на счета, которые он укажет, и после продажи биткоинов собеседник начнёт получать доход.

За несколько месяцев заявитель, следуя инструкциям незнакомца, перечислил на два банковских счёта и счёт банковской карты 625 тысяч рублей. На сайте, где мужчина зарегистрировал свой аккаунт, он увидел сообщение о том, что он получил доход в размере 25 тысяч долларов США, однако вывести его он не может. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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