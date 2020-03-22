2020-03-22T21:13:39+03:00
Общество

Форум «Инженеры будущего» перенесли на 2021 год

Мероприятие должно было состояться этим летом в Пензе
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Международный молодежный промышленный форум «в очном формате» пройдет в следующем году.Как сообщает пресс-служба организаторов мероприятия – Союза машиностроителей России, сейчас прорабатывается возможность проведения «Инженеров будущего-2020» в иной форме.

Форум, который проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, представляет собой летний оздоровительный лагерь для представителей мирового инженерного сообщества. Форум собирает около полутора тысяч молодых инженеров, конструкторов и технологов, чтобы разработать и реализовать проекты, направленные на развитие машиностроения. Многие бизнес-идеи молодых специалистов уже внедряются в производство промышленных компаний.

За 9 лет проведения форума его участниками стали более 15 000 молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. За время существования мероприятия его посетили более 100 делегаций из 48 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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