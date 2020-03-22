2020-03-22T19:20:32+03:00
Недвижимость

Мосты Северо-восточного шоссе в Мордовии сдадут в срок

В субботу 21 марта Глава Саранска Петр Тултаев проконтролировал ход работ, пообщался со строителями
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Фото: Пресс-служба Администрации го СаранскФото: Пресс-служба Администрации го Саранск
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На первоначальном этапе строительство мостов велось за счет городского бюджета. Однако объем финансирования, который был необходим, муниципалитет изыскивал с трудом. Благодаря федеральному центру и национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, осенью прошлого года работы вошли в активную фазу.

В настоящее время один из мостов готов полностью, второй - на 99%. На третьем мосту установлены все балки, завершаются работы по бетонированию швов. Затем строители уложат гидроизоляционный слой. После этого выполнят асфальтирование двух мостов и подъездов к ним. Также будет восстановлена троллейбусная линия и проведено благоустройство.

Сроки, обозначенные в Послании Главы Республики Мордовия, по сдаче в эксплуатацию мостов на Северо-восточном шоссе будут выдержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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