2020-03-22T13:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В правительстве Пензенской области пройдет планерка, посвященная теме коронавируса

Посмотреть прямую трансляцию совещания можно будет в Instagram-аккаунте Ивана Белозерцева
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В регионе продолжается работа «горячей линии» областного минздрава. Позвонив на номер 42-09-47 горожане могут сообщить о фактах выезда за границу или получить консультацию. С 20 по 22 марта на «горячую линию» обратились более 250 горожан.

В понедельник в областном правительстве состоится оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева, посвященное теме профилактики инфекции. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте главы региона. Начало в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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