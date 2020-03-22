Идет обработка системы вентиляции, приборов, посуды

22 Март 2020 2020-03-22T09:48:39+03:00

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Как уже сообщалось, на период продленных школьных каникул отменено проведение пришкольных лагерей. Во всех учебных заведениях проводятся рекомендованные Роспотребнадзором профилактические мероприятия, способствующие нераспространению вирусной инфекции. Идет уборка классов, помещений пищеблока и системы вентиляции образовательных учреждений с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке.

Проводится обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU