22 Март 2020 2020-03-22T09:17:37+03:00

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Глава района доложил руководителю республики об итогах работы предприятий района в 2019 году. Высокие показатели в промышленности были обеспечены работой заводов «Ксенон», «Неон» и «Сармич», которые реализовали продукции на 3 млрд. рублей.

С плюсом завершили год и аграрии. За счет ввода в строй свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов объем производства мяса вырос в 9 раз. Стабильный рост отмечается и в молочном животноводстве. В этом году в селе Казеевка будет завершено строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада. Готовится проектно-сметная документация второй очереди.

Камиль Мангутов рассказал о подготовке к предстоящим весенне-полевым работам. Общая площадь зерновых культур в районе составит 18 тысяч гектаров. За последние три года в сельскохозяйственный оборот дополнительно введено 6 тысяч гектаров.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, на встрече были рассмотрены вопросы развития города Инсара, других населенных пунктов района в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также планы по дорожному строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU