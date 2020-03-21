Мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями микрорайона Заря

21 Март 2020 2020-03-21T21:13:39+03:00

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Первыми на личный прием пришли жильцы домов по улицам Новоселов и Сузюмова, построенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. В части из них продолжается устранение строительных дефектов, и потому жители выражают опасение по поводу состояния несущих конструкций.

– Было проведено несколько различных независимых, в том числе силами МЧС, экспертиз, которые говорят, что угрозы обрушения или разрушения ни по одному из данных домов нет. Соответственно, наша задача – устранить те недоделки, которые остались после подрядчиков и субподрядчиков, – пояснил Андрей Лузгин.

Также во время встречи стало известно о планах по повышению комфорта проживания в микрорайоне. К построенному три года назад детскому саду возведут пристрой на 120 мест.

Для развития торговли в микрорайоне предоставлено еще два земельных участка под размещение магазинов, достигнута соответствующая договоренность с руководством местной торговой сети.

– Были обращения по поводу опорного пункта полиции. Управляющая компания нам передает для этих целей помещение, правоохранительными органами также принято решение о размещении пункта именно в этой части микрорайона, – сообщил глава городской администрации.

Также участники встречи обсудили вопросы благоустройства территорий, транспортного сообщения, уличного освещения и ряд других тем.

– Будем регулярно приезжать, встречаться с жителями, обсуждать текущую ситуацию с устранением дефектов и решать другие вопросы, – выразил намерение Андрей Лузгин.

ИСТОЧНИК KP.RU