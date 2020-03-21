2020-03-21T21:13:39+03:00
Общество

Мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями микрорайона Заря

Участники встречи обсудили ход устранения строительных дефектов в домах и развитие социальной инфраструктуры
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Первыми на личный прием пришли жильцы домов по улицам Новоселов и Сузюмова, построенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. В части из них продолжается устранение строительных дефектов, и потому жители выражают опасение по поводу состояния несущих конструкций.

– Было проведено несколько различных независимых, в том числе силами МЧС, экспертиз, которые говорят, что угрозы обрушения или разрушения ни по одному из данных домов нет. Соответственно, наша задача – устранить те недоделки, которые остались после подрядчиков и субподрядчиков, – пояснил Андрей Лузгин.

Также во время встречи стало известно о планах по повышению комфорта проживания в микрорайоне. К построенному три года назад детскому саду возведут пристрой на 120 мест.

Для развития торговли в микрорайоне предоставлено еще два земельных участка под размещение магазинов, достигнута соответствующая договоренность с руководством местной торговой сети.

– Были обращения по поводу опорного пункта полиции. Управляющая компания нам передает для этих целей помещение, правоохранительными органами также принято решение о размещении пункта именно в этой части микрорайона, – сообщил глава городской администрации.

Также участники встречи обсудили вопросы благоустройства территорий, транспортного сообщения, уличного освещения и ряд других тем.

– Будем регулярно приезжать, встречаться с жителями, обсуждать текущую ситуацию с устранением дефектов и решать другие вопросы, – выразил намерение Андрей Лузгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями микрорайона Заря
Жительница Пензы лишилась денег, пытаясь получить компенсацию за мошенничество
Проект Пензы «Открытый город» в числе лучших «100 городских лидеров»
Пензенцы могут задать вопрос главному фтизиатру области
В Пензе запустили производство многоразовых марлевых повязок
Пензенец пытался сбежать от правоохранителей после избиения 70-летнего родственника
В Пензе проводится мониторинг цен в сетевых магазинах
Пришел в гости с кувалдой
В Пензенской области прошла операция «Пангея»
Детская поликлиника в Спутнике возводится в соответствии с графиком
В Пензе женщина подозревается в убийстве сожителя после совместного распития спиртного
В Мордовии усилят санобработку общественных мест
Пожилой пензенец двое суток пролежал на полу после падения с кровати
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
В центре Саранска задержали местного жителя с дезактивированным корпусом боевой гранаты
ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
Пензенцам расскажут о ситуации с коронавирусом
Сотрудники пензенской мэрии продолжают мониторить цены в городских магазинах
Работы по реконструкции Бакунинского моста идут по графику
В Сердобске при обрушении части здания погиб рабочий
В Лямбирском районе Мордовии обнаружили тело мужчины
Пензенский «Дизелист» остался без медалей
«Последние звонки» в пензенских школах прозвенят 21 мая
Полиция Пензы разыскивает без вести пропавшую
Пенсионер из Пензенского района избил свою дочь
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
И «девушка Бонда», и заболевшая жительница Пензы идут на поправку
Владимир Якушев и Иван Белозерцев обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Пропала собака. И деньги