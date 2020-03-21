2020-03-21T20:24:21+03:00
Происшествия

Жительница Пензы лишилась денег, пытаясь получить компенсацию за мошенничество

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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58-летняя пензячка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с ней связался некий мужчина, представившийся адвокатом. Женщина некоторое время назад пользовалась услугами экстрасенсов, которые оказались мошенниками. «Адвокат» предложил собеседнице получить компенсацию за обман в размере 880 тысяч рублей. Горожанка согласилась.

Обязательным условием получения компенсации была предварительная выплата 29 тысяч рублей. Женщина перечислила эти средства на названный собеседником номер карты, но обещанные средства так и не получила.

Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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